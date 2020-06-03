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Письма помощника Суркова "слили" в Сеть: озвучена цель проекта "Новороссия"

3 июня, 16:03

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Кремле не хотели, чтобы вторжение России в Крым выглядело как аннексия части Украины

Кремль решил разыграть карту искусственного проекта "Новороссия", чтобы создать видимость пророссийских настроений в восточных областях Украины и таким образом легализовать незаконную аннексию Крыма, которой в этом году исполнилось уже шесть лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации "Информационная безопасность" Татьяна Попова после "слива" в интернет электронной переписки Бориса Рапопорта.

Последний в 2000-2014 годах работал на Владислава Суркова, в то время еще кремлевского "куратора" "украинского направления".

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"После того, как уже победил Майдан, а [экс-президент Украины Виктор] Янукович сбежал, они начали уже накалять ситуацию в регионах юга и востока. Есть в почте заявление "антимайдана" в Одессе, написанное и согласованное в Кремле", – пишет Попова.

Кроме того, в переписке приводится список российских и украинских деятелей, через которых шло финансирование "русской весны" – пророссийских провокаций в украинских областях, которые и привели к оккупации и войне на Донбассе, ее жертвами стали тысячи украинских военных и мирных жителей.

"Одна очень важная деталь – сейчас необходимо всемерно поддержать движение протеста и пророссийские акции в юго-восточных областях Украины, чтобы вся эта история [аннексия] не сводилась только к Крыму. Иначе все будет выглядеть только как аннексия Россией части Украины", – говорится в одном из писем.

Также в переписке допускали, что "крымская история может распространиться на весь юго-восток Украины".

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Напомним, что сайту "Сегодня" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Кремль до сих пор не отказался от идеи создания "Новороссии" на территории нашей страны.

А во что превратился Крым после российской аннексии в 2014 году, смотрите в видеосюжете:

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Россия Новороссия агрессия России аннексия Крыма агрессия в отношении Украины русская весна

Источник: Сегодня

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