В ВСУ озвучили новые потери боевиков на Донбассе

Противник каждый день ведет обстрелы позиций украинской армии, но получает достойную «ответку»

/ Фото: Минобороны Украины

Оккупационные войска на Донбассе понесли новые потери на фронте – 11 ноября получили ранения три боевика. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 11 ноября составили три человека, а именно санитарные (300) – три человека: два – в 9-м омсп и один – 1-й омсбр", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты продолжают обстрелы Донбасса. Так, 11 ноября враг снова применил запрещенные Минскими договоренностями вооружения – минометы калибра 82 и 120 мм. Кроме того, применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Не обошлось без потерь в рядах украинской армии.

10 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал подразделения Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

В тот же день потери российско-оккупационных войск составили два человека – один ликвидирован, второй получил ранение.

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