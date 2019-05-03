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В зоне ООС отработали противовоздушную оборону

3 мая, 10:29

Учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны ООС

Фото пресс-центра ООС
Фото пресс-центра ООС.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись тактические учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В тренировках приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок Объединенных сил. С целью максимального приближения условий учений к боевым в качестве противника выступили наши военные летчики", – сообщили в штабе.

Учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны Объединенных сил, совершенствования практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей, добавили в пресс-центре ООС.

Во время занятий расчеты на практике отработали несение боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытия подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия.

"Со всеми задачами участники учений справились на отлично, продемонстрировав высокую готовность удерживать контроль над воздушным пространством и прикрывать действия нашей пехоты от вражеских ударов с воздуха", – отметили в штабе.


Напомним, ранее сообщалось, что Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также мы писали и о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

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Тег Донбасс, оборона, учения, зенитчики, ООС

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