Украинские военные продвинулись на километр вперед в районе Новозвановки
В результате столкновения ранения получили трое военнослужащих
2 мая 2019 года подразделения 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе Новозвановки продвинулись вперед на один километр.
Об этом сообщает солдат батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Вячеслав Власенко.
Согласно сообщению, украинские военные заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником.
"В результате боя ранения получили трое военнослужащих батальона. Им оказана неотложная медицинская помощь. Их эвакуировали в военный госпиталь", – говорится в сообщении военного.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.
Также мы писали и о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.
А какая сейчас ситуация на Донбассе, смотрите в нашем видео:
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