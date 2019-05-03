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Украинские военные продвинулись на километр вперед в районе Новозвановки

3 мая, 07:58

В результате столкновения ранения получили трое военнослужащих

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"
Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр".

2 мая 2019 года подразделения 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе Новозвановки продвинулись вперед на один километр.

Об этом сообщает солдат батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Вячеслав Власенко.

Согласно сообщению, украинские военные заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником.

"В результате боя ранения получили трое военнослужащих батальона. Им оказана неотложная медицинская помощь. Их эвакуировали в военный госпиталь", – говорится в сообщении военного.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также мы писали и о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

А какая сейчас ситуация на Донбассе, смотрите в нашем видео:


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Тег Донбасс, военные, ВСУ, ранения, ситуация, украинские военные, ООС

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