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В зоне ООС ранили украинского военного

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 17:19
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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение
Оккупанты ранили военного ООС
Оккупанты ранили военного ООС / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС,

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В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Где стреляли?

  • В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
  • Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
  • В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм.
  • Вблизи Новолуганского противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Новая провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловке. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.

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"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок" , – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.

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Раньше мы писали:

  • Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
  • Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.

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