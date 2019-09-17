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Вблизи моста в Станице Луганской замечены наблюдательные посты боевиков (фото)

17 сентября, 12:54

Боевики так и не свернули свои наблюдательные пункты, отмечают украинские военные

/ Фото: Facebook

Ранее сообщалось, что боевики демонтировали свой блокпост в Станице Луганской, однако стало известно, что противник возводит новые наблюдательные пункты вблизи моста. Об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

По данным украинских разведчиков, оккупанты не просто не убрали свои наблюдательные пункты, они строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста.

"Наблюдательные пункты свои боевики так и не свернули. Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются по тропам в посадке. Вместе с тем, видим также активное восстановление моста с их стороны – шутим между собой, что "это же надо было – ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы", – сказал на правах анонимности один из военнослужащих 46-й бригады, которая держит оборону на Луганском направлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", после разведения войск в районе Станицы Луганской, демонтажа блокпостов украинской армией и боевиками и разминирования территорий, начался ремонт моста. Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября – открыть основной мост. За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн.

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мост боевики Станица Луганская наблюдательный пункт

Источник: Сегодня

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