За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн

Луганская областная государственная администрации открыла трансляцию с места работ по восстановлению разрушенного автомобильного моста вблизи Станицы Луганской.
Об этом сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook.
Трансляция происходит на официальном канале Луганской ОГА в YouTube.
Также в облгосадминистрации сообщили, что работы у моста выполняли работники ООО "Укртрансмист", инженерная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и три пиротехнические группы ГСЧС.
Под разрушенной частью моста начали планирование грунта с помощью экскаватора и завезли четыре плиты для устройства фундамента.
Сотрудники ГСЧС продолжили работы по уборке деревьев и кустарника на левой обочине дороги и очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов.
Работники райавтодора проводили работы по ремонту тросового ограждения дороги.
24 августа стало известно, что Украина начала демонтаж укреплений в Станице Луганской. Ход работ зафиксировали прибывшие на участок представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В Офисе президента ожидают открытия моста в Станице Луганской до 27 ноября. До 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.
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