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За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн

17 сентября, 01:22

Под разрушенной частью моста начали планирование грунта и завезли четыре плиты для устройства фундамента

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

Луганская областная государственная администрации открыла трансляцию с места работ по восстановлению разрушенного автомобильного моста вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook.

Трансляция происходит на официальном канале Луганской ОГА в YouTube.

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Также в облгосадминистрации сообщили, что работы у моста выполняли работники ООО "Укртрансмист", инженерная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и три пиротехнические группы ГСЧС.

Под разрушенной частью моста начали планирование грунта с помощью экскаватора и завезли четыре плиты для устройства фундамента.

Сотрудники ГСЧС продолжили работы по уборке деревьев и кустарника на левой обочине дороги и очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов.

Работники райавтодора проводили работы по ремонту тросового ограждения дороги.

24 августа стало известно, что Украина начала демонтаж укреплений в Станице Луганской. Ход работ зафиксировали прибывшие на участок представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В Офисе президента ожидают открытия моста в Станице Луганской до 27 ноября. До 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.



 

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видео ремонт мост онлайн Станица Луганская

Источник: Сегодня

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