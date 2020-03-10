Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

Потери ВСУ на Донбассе: названо имя второго погибшего под Донецком

10 марта, 20:01

Руслан Ровик

В бою погиб разведчик из Кировоградской области

Стало известно имя бойца, погибшего 10 марта во время обстрела украинского военного грузовика в селе Пески под Донецком – им оказался уроженец Кировоградской области, разведчик Виктор Солтис.

Как сообщили в областном военном комиссариате,погибший боец служил в 131-м отдельном разведывательном батальоне воинской части А1445.

Напомним, утром 10 марта оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинский военный грузовик. В результате один из бойцов погиб на месте, еще один умер во время эвакуации.

Кроме того, восемь солдат Вооруженных сил Украины получили ранения.

Ранее мы сообщали о том, что во время эвакуации в вертолете погиб 35-летний солдат из Винницкой области. У него осталась мать, брать и маленькая дочка.

Напомним, утром 10 марта на Донбассе боевики подбили ракетой грузовик, в результате чего ВСУ понесли потери. В штабе операции Объединенных сил отметили, что для подавления огня противника подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

9 марта в штабе украинских военных сообщали об усилении обстрелов и потерях ВСУ. Враг 10 раз обстрелял украинские позиции, причем применял и запрещенное вооружение, и даже беспилотники.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Донецк Донбасс бой потери кировоградская область пески потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)Украина
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"Донбасс
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...