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"Власти "ЛНР" могут оставить пенсионеров без денег: подробности

1 марта, 11:24

Татьяна Очеретяна

Всем пенсионерам заморозят выплаты, пока они не явятся в "пенсионный фонд"

Людям, проживающим на территории т. н. "ЛНР" и которые не прошли актуализацию данных в "пенсионном фонде республики", обещают заморозить пенсионные выплаты с 1 августа. Об этом предупредила "глава фонда" Татьяна Васильева, сообщает Информационное сопротивление.

По ее словам, актуализация данных получателей пенсий, которая началась в ОРДЛО с 1 февраля, продлится до 30 июня. После этого людям, которые не прошли процедуру подтверждения, индивидуально сообщат о том, что им необходимо явиться в "пенсионный фонд" до 25 июля.

"Если же кто-то не актуализирует свои данные, то уже с 1 августа выплаты будут приостановлены до тех пор, как "фонд" не увидит пенсионера", – отметила Васильева.

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Как отмечается, процедура верификации пройдет "проверки достоверности информации и выявления несоответствия данных для начисления и осуществления пенсионных выплат".

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Несоответствия могут возникнуть в связи с "изменением места проживания, получением нового паспорта или другими изменениями в персональных данных получателей пенсии".

Напомним, ранее оккупанты установили минимальный размер зарплаты для жителей подконтрольных им территорий. Сумма оказалась вдвое ниже той, что установил Кабмин Украины.

Также ранее жители Донбасса показали, как живется на оккупированных территориях. Мужчины на видео отмечают, что в феврале работникам завода выплатили только часть зарплаты за декабрь.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Донбасс пенсии Пенсионный фонд оккупанты

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