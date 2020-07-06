Во Франции заявили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом году

Для такого шага нужен сильный импульс в переговорах по мирному урегулированию

В этом году еще есть возможность провести выборы на оккупированных территориях Донбасса. Такое мнение, комментируя недавние переговоры по мирному урегулированию в Берлине, высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает РБК-Украина.

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"Очевидно, что время уходит. На данный момент это еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - сказал он.

По словам после, этот вопрос должны обсуждать участники переговоров.

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"Нам не надо в это слишком вмешиваться. Принцип заключается в том, что мы, Франция и Германия, находимся в процессе для того, чтобы помочь, но переговорщики (в Минске, – Ред.) должны анализировать ситуацию и описывать, как имплементировать положения договоренностей", – добавил дипломат.

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Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что выборы на временно оккупированных территориях могут произойти только после того, как Украина получит контроль над границей с Россией.

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