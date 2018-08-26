Военные ООС смогут пользоваться теми же гарантиями, что и бойцы АТО – президент подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым среди прочего предусмотрено право для военнослужащих Операции объединённых сил пользоваться всеми государственными гарантиями, предназначенными для участников АТО. Об этом президент сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Подписал Закон, которым вносятся изменения в ряд законов Украины и предоставляется участникам операции Объединенных сил право на пользование всеми государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий", – написал глава государства.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был подписан во время рабочей поездки президента на Донбасс.

Как отмечается на сайте главы государства, законом гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

Законом были внесены изменения почти в два десятка законодательных актов, среди которых закон "О гуманитарной помощи", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О лекарственных средствах", "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите", "Об общем среднем образовании", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине".

Как сообщалось, во время поездки на Донбасс президент объяснил, где возьмет деньги на его восстановление.