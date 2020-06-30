Українська
$ 26,69
29,95
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Военные попали под минометный огонь: в ООС рассказали о новых потерях

30 июня, 16:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупационные войска атаковали наши позиции, но нарвались на ответный огонь

После вчерашних потерь ВСУ на Донбассе сегодня снова ранения получили украинские военные. В районе Новозвановки пострадали наши защитники в результате минометного обстрела.

Реклама

Об этом сообщил штаб Объединенных сил в Facebook.

Российские оккупанты очередной раз целенаправленно первыми открыли огонь по позициям ВСУ, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

"Сегодня на Луганском направлении у Новозвановки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В тренде
В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

В ООС отметили, что такие действия боевиков не остались без ответа – украинские военные подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы показывали видео, как ВСУ сравняли с землей позицию боевиков. На одном из участков фронта на Донецком направлении боевики обстреливали не только позиции украинской армии, но даже мирных жителей. В результате нарвались на ответный огонь.

Также смотрите видео, как в небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимки
Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимкиДонбасс
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую
На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую "ответку" от ВСУДонбасс
В приоритете безработные и нарушители: в
В приоритете безработные и нарушители: в "Л/ДНР" нехватка боевиковДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять