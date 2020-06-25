ВСУ сравняли с землей позицию боевиков: появилось видео

Разведгруппа К-2 продолжает уничтожать позиции боевиков. Украинские военные из 54 бригады на Донецком направлении сравняли с землей укрепления врага, нанеся несколько точных попаданий.

Реклама

Бойцы выложили соответствующее видео на своей странице в Facebook.

По словам военных, боевики обстреливали не только позиции украинской армии, но даже мирных жителей.

"И снова Донецкая область. Но не бескрайние степи, а часть промышленных зон и жилых домов граждан, которые, к сожалению, сейчас временно оккупированы российскими захватчиками. На видео вы четко увидите, что сделал "русский мир" с этой местностью. Так, где-то в одном таком месте расположены позиции батальона "Восток" оккупационных войск, который когда-то создал предатель Украины Саша "Скиф" или "Ходок" (Александр Ходаковский – ред.). И одна из таких позиций доставляла много хлопот украинским бойцам. Стреляли незаконные бандформирования подло, прилетало даже по мирному населению. И за дело взялись разведчики. Было принято решение об уничтожении этой позиции. После проведенных различных мероприятий военного характера в один из дней был нанесен огневой удар по оккупантам в ответ на их обстрелы. Что из этого вышло – посмотрите сами", – рассказали в К-2.

В тренде На границе с Россией погибли сотни утят: что произошло

Разведчики отметили, что один из сюжетов российских пропагандистов помог им сориентироваться относительно позиции боевиков, чтобы нанести удар в нужное место.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Реклама

А тем временем на передовой не отстают и другие подразделения наших войск. Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию ПСНР-8 "Кредо-М1". Как рассказали сами военные из 24 бригады, благодаря этой новейшей технике оккупанты очень точно били по украинским позициям.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама