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ВСУ сравняли с землей позицию боевиков: появилось видео

25 июня, 13:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинским разведчикам очень помог сюжет российских пропагандистов, которые выдали боевиков

Разведгруппа К-2 продолжает уничтожать позиции боевиков. Украинские военные из 54 бригады на Донецком направлении сравняли с землей укрепления врага, нанеся несколько точных попаданий.

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Бойцы выложили соответствующее видео на своей странице в Facebook.

По словам военных, боевики обстреливали не только позиции украинской армии, но даже мирных жителей.

"И снова Донецкая область. Но не бескрайние степи, а часть промышленных зон и жилых домов граждан, которые, к сожалению, сейчас временно оккупированы российскими захватчиками. На видео вы четко увидите, что сделал "русский мир" с этой местностью. Так, где-то в одном таком месте расположены позиции батальона "Восток" оккупационных войск, который когда-то создал предатель Украины Саша "Скиф" или "Ходок" (Александр Ходаковский – ред.). И одна из таких позиций доставляла много хлопот украинским бойцам. Стреляли незаконные бандформирования подло, прилетало даже по мирному населению. И за дело взялись разведчики. Было принято решение об уничтожении этой позиции. После проведенных различных мероприятий военного характера в один из дней был нанесен огневой удар по оккупантам в ответ на их обстрелы. Что из этого вышло – посмотрите сами", – рассказали в К-2.

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Разведчики отметили, что один из сюжетов российских пропагандистов помог им сориентироваться относительно позиции боевиков, чтобы нанести удар в нужное место.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr
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А тем временем на передовой не отстают и другие подразделения наших войск. Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию ПСНР-8 "Кредо-М1". Как рассказали сами военные из 24 бригады, благодаря этой новейшей технике оккупанты очень точно били по украинским позициям.

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Донбасс ВСУ боевики позиция

Источник: Сегодня

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