Военных РФ на Донбассе "маскируют" под боевиков: в разведке рассказали о хитрости оккупантов

Также стало известно, что российских военных хотят отправить голосовать на незаконных "выборах"

Россия с целью скрыть присутствие российской армии на Донбассе "замаскировала" своих военных под местных боевиков. Также российских военнослужащих собираются использовать для голосования на незаконных "выборах" на оккупированных территориях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что российское оккупационное командование усиливает меры оперативной маскировки и введения в заблуждение относительно применения российских на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"В частности, переименован в т.н. "отряды народной милиции" соединения и части "1 и 2 АК ВС РФ", без изменения их задач по назначению. В составе переименованных структур и в дальнейшем будут оставаться два комплекта командного (руководящего) состава. Основной штат – кадровые генералы и офицеры ВС РФ, дублирующий – лица из числа местных жителей, которые служат прикрытием деятельности россиян", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает разведка, оккупационные администрации собираются привлечь всех незаконно прибывших на территорию Украины военнослужащих ВС РФ (граждан России) к участию в т.н. "выборах" 11 ноября, включив их в число избирателей, как местных жителей, приписанных по адресам воинских частей.

Как сообщалось, оккупационные "власти" на оккупированных территориях полным ходом готовятся к проведению незаконных "выборов". Разведка сообщала, что на Донбассе боевики готовят боевые отряды, митинг будут усмирять снайперами. Оккупантов шокировали результаты опросов – местные жители больше не хотят жить в "русском мире".

Также на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".