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Волкер назвал конфликт на Донбассе самым ужасным со времен Второй мировой войны

25 июля, 14:49

Волкер подчеркнул, что конфликту на Донбассе уделяется недостаточно внимания

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сегодня должен посетить Восток Украины. Такую информацию распространила пресс-служба миссии США при ОБСЕ.

Так, в видеокомментарии, распространенном пресс-службой, на вопрос о том, следует ли он в Украину после визита в Вену, Волкер отметил: "Именно так".

"Я попробую осуществить визит в зону конфликта на Востоке. То, что там случилось с людьми, это ужасная человеческая трагедия. Этому уделяется недостаточно внимания. Уже более 11 тысяч человек убиты, несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Это один из самых ужасных конфликтов в Европе с второй Мировой и войны на Балканах в 1990-х, и он не получает достаточно внимания. Мы должны увидеть больше поддержки для украинских граждан, которые живут в той части страны", – отметил американский дипломат.

Как сообщали "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения. В то же время боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.


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Тег Донбасс, визит, конфликт, Волкер

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