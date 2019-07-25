Волкер назвал конфликт на Донбассе самым ужасным со времен Второй мировой войны
Волкер подчеркнул, что конфликту на Донбассе уделяется недостаточно внимания
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сегодня должен посетить Восток Украины. Такую информацию распространила пресс-служба миссии США при ОБСЕ.
Так, в видеокомментарии, распространенном пресс-службой, на вопрос о том, следует ли он в Украину после визита в Вену, Волкер отметил: "Именно так".
"Я попробую осуществить визит в зону конфликта на Востоке. То, что там случилось с людьми, это ужасная человеческая трагедия. Этому уделяется недостаточно внимания. Уже более 11 тысяч человек убиты, несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Это один из самых ужасных конфликтов в Европе с второй Мировой и войны на Балканах в 1990-х, и он не получает достаточно внимания. Мы должны увидеть больше поддержки для украинских граждан, которые живут в той части страны", – отметил американский дипломат.
Как сообщали "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения. В то же время боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.
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