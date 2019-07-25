Волкер назвал конфликт на Донбассе самым ужасным со времен Второй мировой войны

Волкер подчеркнул, что конфликту на Донбассе уделяется недостаточно внимания

Курт Волкер. Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сегодня должен посетить Восток Украины. Такую информацию распространила пресс-служба миссии США при ОБСЕ.

Так, в видеокомментарии, распространенном пресс-службой, на вопрос о том, следует ли он в Украину после визита в Вену, Волкер отметил: "Именно так".

"Я попробую осуществить визит в зону конфликта на Востоке. То, что там случилось с людьми, это ужасная человеческая трагедия. Этому уделяется недостаточно внимания. Уже более 11 тысяч человек убиты, несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Это один из самых ужасных конфликтов в Европе с второй Мировой и войны на Балканах в 1990-х, и он не получает достаточно внимания. Мы должны увидеть больше поддержки для украинских граждан, которые живут в той части страны", – отметил американский дипломат.

Как сообщали "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения. В то же время боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер назвал конфликт на Донбассе самым ужасным со времен Второй мировой войны". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"