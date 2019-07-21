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Уничтожили много техники боевиков: волонтер рассказал о грандиозной операции ВСУ

21 июля, 08:00

Враг хотел "поздравить" украинских военных с пятилетием освобождения одного из населенных пунктов, но был жестко наказан

Фото: Минобороны Украины

Еще до наступления "хлебного перемирия" на Донбассе украинские военные провели на опережение военную операцию и уничтожили большое количество техники боевиков, которые в свою очередь планировали атаковать позиции ВСУ. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, одно из боевых подразделений ВСУ провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на востоке Украины. Он отметил, что враг планировал "поздравить" ВСУ с пятилетием освобождения одного из населенных пунктов, который находится в тылу на подконтрольной Украине территории. Об этом стало известно украинской разведке.

"Кроме этого, в этом районе сегодня вечером (20 июля) позиции бригады подверглись обстрелам из минометов 82-го и 120-го калибра. ВСУ разработали и провели операцию на упреждение. Было выявлено место скопления боевой техники и живой силы врага. Пока точной информации немного, известно только, что техники (боевиков) потеряно много, очень много. И не просто техники, а именно боевой военной техники", – написал Мысягин.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ понесли потери – погибли два бойца 24-й бригады. Военные сообщили, что работал вражески снайпер. Командир взвода пытался эвакуировать раненного бойца, но сам схлопотал пулю.


В то же время штаб Объединенных сил сообщал, что 20 июля боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За это боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ – шесть оккупантов ранены.

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Тег техника, Донбасс, ВСУ, боевики, Мысягин

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