На Донбассе заметили огромное количество танков и артиллерии боевиков

Украинская сторона в СЦКК заявила о нарушении врагом договоренностей по отводу тяжелого вооружения

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе снова "засветились" десятки "Градов", танков и артиллерии врага. Боевики в нарушение договоренностей перебрасывают тяжелое вооружение. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные ОБСЕ.

Так, беспилотник наблюдателей ОБСЕ 21 июля в районе Петровского засек один танк боевиков, а вот 22 числа было зафиксировано намного больше техники.

"22 июля, возле населенного пункта Боково-Платово, БПЛА Миссии обнаружил 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". На Донецком направлении, а именно вблизи поселка Ольховка – две буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б", две РСЗО БМ-21 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Неподалеку от села Терновое также зафиксировано три РСЗО БМ-21 и три буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка". В этот же день замечено на Луганском направлении семь РСЗО БМ-21 у Миусинска и восемь РСЗО вблизи поселка Садовый. В общем зафиксировано 50 единиц вооружения, расположенное с нарушением определенных Минских договоренностями линий отвода", – говорится в сообщении.

В то же время было зафиксировано 206 единиц вооружения, которое не нарушало линию отвода, но находилось за пределами определенных мест хранения.

"18 июля вблизи Тернового выявлено 22 танка. На Луганщине у Мирного замечено присутствие 10 танков и 18 единиц буксируемой артиллерии. 19 июля вблизи поселка Бугаевка выявлено 22 танка и четыре зенитных ракетных комплекса. 22 июля вблизи Тернового, БПЛА Миссии обнаружил еще семь зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10". У Миусинска беспилотник зафиксировал 19 танков Т-64, семь гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 10 буксируемых гаубиц Д-30. В самом же городе Хрустальный выявлено 26 буксируемых гаубиц. Также 18 июля у Тернового СММ ОБСЕ обнаружила четыре единицы, вероятно, артиллерии и три единицы буксируемой артиллерии. 19 июля в районе поселка Бугаевка обнаружено 54 единицы буксируемой и самоходной артиллерии. В свою очередь СММ не исключает, что часть из этой техники – минометы", – сообщили в ОБСЕ.

Украинская сторона в СЦКК отмечает, что сосредоточение такого большого количества вооружения и военной техники очередной раз демонстрирует игнорирование оккупантами существующих договоренностей и требований по отводу тяжелого вооружения.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения. В то же время боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе заметили огромное количество танков и артиллерии боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"