Война на Донбассе: боевики устроили девять обстрелов, у ВСУ снова потери

Оккупанты вели огонь из артиллерии, минометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили девять обстрелов украинских позиций.

В результате вражеских обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил ранения, еще двое – боевые травмы, сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел, а в зоне ответственности группировки "Север" – восемь обстрелов.

Рядом с Авдеевкой оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм (семь выстрелов), совершили четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Два обстрела возле Зайцево – из минометов калибра 82 мм (13 мин), пулеметов и стрелкового оружия.

Под Новотошковским стреляли из минометов калибра 120 мм (10 мин), три обстрела зафиксированы в районе Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм (4 снаряда), из минометов калибра 120 мм (4 мины), две мины из минометов калибра 82-мм.

Рядом с Новозвановкой стреляли из противотанкового ракетного комплекса, неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета сделали 3 выстрела, также стреляли из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее мы сообщали о том, что пока на передовой не прекращаются вражеские обстрелы, в тылу противник стягивает десятки "Градов", танки и артиллерию.

Также мы сообщали, что 4 марта в результате одного из обстрелов боевики повредили газопровод на Донбассе. Это привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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