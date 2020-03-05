На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ серьезные потери

Враг снова ударил из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 4 марта, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Четверо военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Реклама

рядом с Крымским стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Орехово велся огонь из минометов калибра 120 мм – противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Мироновского оккупанты ударили из 82-мм миномета – 4 мины;

в районе населенного пункта Шумы враг применил станковый противотанковый гранатомет – 6 выстрелов

рядом с Майским стреляли из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, враг дважды устроил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Ответный огонь украинские защитники не открывали.

В тренде Лавины и мокрый снег: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

"Вчера, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 3 марта враг устроил семь обстрелов. Тогда один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро – были ранены.

Ранее мы писали, что 3 марта в зоне проведения операции Объединенных сил погиб старший сержант Владимир Черненко.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама