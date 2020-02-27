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На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

27 февраля, 07:15

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 26 февраля, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще двое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы шесть обстрелов:

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  • два раза у Марьинки стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 11 мин и устроил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
  • трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил четыре обстрела:

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  • рядом с Орехово стреляли из 120-мм миномета – 4 мины, со станкового противотанкового гранатомета – 25 выстрелов;
  • в районе населенного пункт Золотое-4 велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новотошковское – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения", – рассказали в ООС.

Напомним, 25 февраля оккупанты на Донбассе не были такими активными и устроили пять обстрелов. Тогда потерь украинские военные не понесли.

А вот недавно, 18 февраля, на Донбассе было "жарко" – оккупанты пошли в наступление.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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