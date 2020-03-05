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Война на Донбассе: боевики устроили жесткие обстрелы ради пропагандистской "картинки"

5 марта, 13:04

Руслан Ровик

Оккупанты надеялись спровоцировать украинцев на жесткий ответный огонь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник устроил массированные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, Новотошковской и Орехово.

Как сообщили в штабе ООС, вражеский огонь велся с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями – минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и других вооружений.

"По украинским защитникам под Новотошковским оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. После этого противник атаковал позиции возле Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. Из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки", - говорится в сообщении.

Как стало известно, обстрелы велись в соответствии с планами пропагандистов по дискредитации украинских воинов – оккупанты надеялись "спровоцировать украинские подразделения на массированный ответ и получить кадры для того, чтобы обвинить украинских защитников в обстрелах мирных населенных пунктов".

"В свою очередь, украинские защитники ответили точечными ударами, применяя соответствующие вооружения, поразили огневые средства противника и дали российским оккупантам достойный отпор", - заверили в штабе.


Военные добавили, что подразделения ООС четко придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь первыми, однако находятся в полной боевой готовности и в любой момент готовы дать отпор оккупантам.

Напомним, что, пока на передовой не прекращаются вражеские обстрелы, в тылу противник стягивает десятки "Градов", танки и артиллерию.

Также мы сообщали, что 4 марта в результате одного из обстрелов боевики повредили газопровод на Донбассе. Это привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы Авдеевка оккупанты Новотошковское ООС Орехово

Источник: Сегодня

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