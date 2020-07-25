Война на Донбассе: оккупанты снова нарушили Минские соглашения

За предыдущие сутки позиции Объединенных сил попали под обстрелы 9 раз

Несмотря на достижение соглашения о новом перемирии на Донбассе, оккупанты продолжают обстрелы и 24 июля снова нарушили Минские соглашения, применив запрещенное вооружение.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС, отметив, что за прошлые сутки позиции украинских военных на Донбассе были атакованы 9 раз.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:

трижды вблизи Старогнатовки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, российские наемники также обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Вольный в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Разведка сообщает, что в результате ответного огня был ранен один наемник боевиков.

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С начала новых суток враг уже дважды нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции защитников Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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из минометов калибра 82 мм под Опытным ;

; и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Водяного.

Потерь ни за прошедшие, ни за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, что сутками ранее российские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, также с применением нарушающего "Минск" оружия.

А по данным разведки, на предыдущей неделе – с 13 по 19 июля – российские оккупационные войска понесли серьезные потери на Донбассе.

Больше о ситуации на линии соприкосновения смотрите в видеосюжете:

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