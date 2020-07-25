Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Война на Донбассе: оккупанты снова нарушили Минские соглашения

25 июля, 08:41

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

За предыдущие сутки позиции Объединенных сил попали под обстрелы 9 раз

Несмотря на достижение соглашения о новом перемирии на Донбассе, оккупанты продолжают обстрелы и 24 июля снова нарушили Минские соглашения, применив запрещенное вооружение.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, отметив, что за прошлые сутки позиции украинских военных на Донбассе были атакованы 9 раз.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:

  • трижды вблизи Старогнатовки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, российские наемники также обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Вольный в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Разведка сообщает, что в результате ответного огня был ранен один наемник боевиков.

Реклама

С начала новых суток враг уже дважды нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции защитников Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

В тренде
Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы
  • из минометов калибра 82 мм под Опытным;
  • и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Водяного.

Потерь ни за прошедшие, ни за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, что сутками ранее российские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, также с применением нарушающего "Минск" оружия.

А по данным разведки, на предыдущей неделе – с 13 по 19 июля – российские оккупационные войска понесли серьезные потери на Донбассе.

Больше о ситуации на линии соприкосновения смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе подросток расстрелял мужчин,
На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИДонбасс
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала Россия
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала РоссияПолитика
ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огонь
ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огоньДонбасс
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишины
Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять