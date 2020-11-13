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Война на Донбассе: в ОБСЕ назвали число жертв среди гражданских с 2017 года

13 ноября, 03:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На Донбассе с января 2017 года погиб 161 гражданский

На Донбассе за период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших гражданских на Донбассе. Погиб 161 человек.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области было зафиксировано 750 жертв (погибших и пострадавших), а в Луганской – 196.

На Донбассе в 2017 году зафиксировали 486 жертв, в 2018 – 238, в 2019 – 148, в 2020 – 74.

От обстрелов из тяжелого вооружения или поражения огнем из стрелкового оружия и легкого вооружения пострадали 625 человек, из них 77 погибли.

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От взрывоопасных предметов пострадали 312 человек, погиб 81 гражданский.

Ранее мы сообщали, что бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе.

Также напомним, в Луганской области возле жилого района миссия ОБСЕ обнаружила танки.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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