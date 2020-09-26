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Враг опять провоцирует украинских военных на Донбассе

26 сентября, 07:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Защитники продолжают игнорировать обстрелы со стороны оккупантов

Оккупанты продолжают нарушать перемирие на Донбассе и провоцировать военнослужащих Объединенных сил – если вечером сообщалось об одном обстреле их позиций, то к полуночи эта цифра удвоилась.

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Об этом сообщили 26 сентября в утренней сводке пресс-центра ООС.

Как отмечается, оба раза под обстрелы попали позиции украинских военных под Авдеевкой. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет. На обстрелы они не отвечали, поскольку соблюдают режим тишины, о котором договорились на переговорах Трехсторонней контактной группы 22 июля.

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26 сентября обстрелов украинских позиций не зафиксировано, однако участники ООС готовы предоставить врагу отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

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Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что за июль и август на премии украинским военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе, было выделено 250 млн гривен.

Также, как мы уже сообщали, 24 сентября скончался раненный боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко. Он был ранен вражеским снайпером 20 июня, то есть до подписания соглашения о перемирии, и почти три месяца сражался за жизнь.

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Донбасс Авдеевка война на Донбассе

Источник: Сегодня

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