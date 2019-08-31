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Боевики ударили по позициям ВСУ на Донбассе: украинские военные понесли потери

31 августа, 07:36

В пятницу боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия

/ Фото: Getty Images

30 боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • шесть раз неподалеку Водяного – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Троицкого – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • возле Лебединского – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;
  • около Марьинки – из подствольных гранатометов;
  • вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрел позиций Объединенных сил:

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  • вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем;
  • в районе Золотого-4 – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
  • неподалеку Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Станици Луганской – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один – получил ранения.

С начала текущих суток вбоевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Зайцевого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее мы писали, что "Азовцы" жестко ответили врагу на Донбассе: у оккупантов большие потери.

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Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

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