На Донбассе резко уменшилось количество обстрелов: что происходит на передовой

Боевики снова ударили по украинским военным на Донбассе. 30 ноября враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, причем применял и запрещенного Минскими договоренностями вооружение: обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, а также ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска из крупнокалиберного пулемета вели огонь неподалеку Новолуганского.
В то же время основные обстрелы пришлись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где было три вражеских обстрела:
- неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм;
- у Красногоровки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- около Старогнатовки – из стрелкового оружия.
"Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", – отметили в ООС.
С начала текущих суток был зафиксирован один обстрел, боевики применяли ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Огонь велся в районе Новолуганского.
А пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет – в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробней смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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