На Донбассе резко уменшилось количество обстрелов: что происходит на передовой

В последний день осени враг немного приутих и было рекордно малое количество атак

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики снова ударили по украинским военным на Донбассе. 30 ноября враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, причем применял и запрещенного Минскими договоренностями вооружение: обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, а также ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска из крупнокалиберного пулемета вели огонь неподалеку Новолуганского.

В то же время основные обстрелы пришлись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где было три вражеских обстрела:

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неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм;

у Красногоровки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

около Старогнатовки – из стрелкового оружия.

"Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", – отметили в ООС.

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С начала текущих суток был зафиксирован один обстрел, боевики применяли ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Огонь велся в районе Новолуганского.

А пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет – в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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