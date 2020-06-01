Вражеские обстрелы и серьезные потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

За прошлые сутки, 31 мая, российские боевики устроили три обстрела на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Новотроицкого боевики применили ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

у Водяного российские наемники ударили из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли:

у Орехово враг выпустил две мины калибра 82 мм.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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