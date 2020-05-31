ВСУ ответным огнем потрепали боевиков: подробности боев на Донбассе

Боевики атаковали первыми, но нарвались на ответный огонь и понесли потери

На Донбассе боевики продолжают обстрелы. Только за прошедшие сутки враг восемь раз атаковал позиции украинской армии, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также вооружение боевой машины пехоты (БМП), гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, неподалеку Авдеевки противник в утренние часы применил минометы калибра 82 мм. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал наши оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Орехово боевики применили целый спектр пехотного вооружения: противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Реклама

Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вольного: сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил семь мин калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 30 мая наши воины ранили двух оккупантов. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

Также мы показывали видео, как ВСУ плотным огнем накрыли позиции боевиков. Наши военные ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.

Реклама

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама