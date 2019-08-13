"Все скоро узнают правду": что на самом деле произошло в Иловайском котле пять лет назад

Неудача ВСУ начала позиционную войну на Донбассе. Дело до суда пока так и не дошло

Цифры. В районе операции действовали 14 подразделений ВСУ и шесть добровольческих батальонов / Фото: AFP

В эти дни исполняется пять лет со дня начала сражения под Иловайском. Как известно, эти события закончились трагически для частей ВСУ и добровольческих батальонов, принявших участие в этой операции, — они были окружены вторгшимися российскими войсками, а затем расстреляны при попытке выхода из "котла". Журналисты "Сегодня" вспомнили те события и выяснили, на каком этапе расследование причин трагедии.

Секретная шифрограмма

Начало иловайской операции — 7 августа 2014 года. В этот день 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс" получил секретное распоряжение вместе с подразделениями 51-й отдельной механизированной бригады наступать на Иловайск, а к концу суток обеспечить контроль над этим городом.

Секретная шифрограмма была подписана начальником штаба АТО генерал-майором Виктором Назаровым. Тем самым, в отношении которого идет судебный процесс по делу о служебной халатности, повлекшей уничтожение боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над Луганском 14 июня 2014 года. В этой катастрофе погибли 49 человек. В эту пятницу, 9 августа 2019-го, начальник Генштаба Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении Виктора Назарова из рядов ВСУ.

Руслан Хомчак также является одним из главных героев иловайских событий. Тогда он командовал сектором "Б". Именно в распоряжение сектора "Б" был передан 40-й батальон ТРО для наступления на Иловайск. Затем Хомчак возглавил выход уже окруженных украинских подразделений из "котла".

Взятие Иловайска обеспечивало полную блокаду занятого боевиками Донецка. По информации Руслана Хомчака, в районе Иловайска действовали 14 подразделений ВСУ и шесть подразделений МВД — добровольческие батальоны "Донбасс", "Днепр", "Свитязь", "Миротворец", "Херсон" и "Ивано-Франковск" — общей численностью более 1000 человек (почти все батальоны лишь на бумаге являлись таковыми, реальная же их численность сильно не дотягивала до "батальонной").

Цель — трасса Н21

Участник тех событий, боец ВСУ Михаил, предполагает, что Иловайск не был целью всей операции. По его мнению, планировалось пройти через город, который на тот момент обороняли "человек 20", и выйти в сторону Зугрэса с перерезанием трассы Н21.

"Эта трасса являлась единственным источником снабжения для донецкой группировки, и ее перехват был одной из важнейших задач Виктора Муженко (предыдущий начальник Генштаба. — Авт.)", — утверждает боец.

Но, как известно, 7 августа Иловайск не был взят. Первое упоминание об успешном продвижении в этом городе появилось только 19 августа 2014 года. "Мы в Иловайске", — сообщил в своем Facebook тогдашний командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко (Константин Гришин). "Ударные части батальона "Донбасс", сметая блокпосты террористов, вошли в город с нескольких направлений и взяли под контроль восточную часть", — дополнил Семен Семенченко.

Еще один боец "Донбасса", Юрий, рассказал, что украинские части заняли несколько опорных точек в Иловайске, но не добились полного контроля над городом. 19 августа бойцы добробатов и ВСУ пытались расширить зону контроля, но не смогли.

Что же пошло не так, если приказ занять Иловайск был получен еще 7 августа, а 19 августа украинские части добились лишь частичных успехов при том, что город защищал очень небольшой отряд боевиков?

"По всей видимости, российские военспецы разгадали план (перекрыть трассу Н21 в районе Зугрэса. — Авт.) и перебросили в Иловайск все, что только можно, оголив другие направления. Но потом, когда наши начали давить, россияне решили действовать активнее, чтобы не потерять Донецк вообще", — полагает Михаил.

Активные действия россиян проявились в открытом вторжении регулярных частей ВС РФ на территорию Украины. Спустя год после иловайских событий Генштаб ВСУ опубликовал отчет о ходе военной кампании лета 2014 года. В нем указывается, что Россия ввела на территорию Украины восемь батальонно-тактических групп численностью до 4000 человек. "Численный перевес оказался на стороне противника", — отметили в украинском Генштабе.

Тогдашний министр обороны Валерий Гелетей (уволен с должности в октябре 2014 года) отмечал, что на территорию Украины вошла российская группировка численностью до 6,5 тысячи человек. Удары наносились под Луганском, в районе Саур-Могилы (доминирующая высота в Донецкой области, неподалеку от границы с РФ), а также на юге Донецкой области, на мариупольском направлении.

К началу вторжения на Саур-Могиле остались украинские бойцы, которым было приказано оборонять этот курган. По их словам, сразу после прохождения так называемого "гуманитарного конвоя" из РФ мимо Саур-Могилы начала двигаться огромная механизированная колонна российской армии. Она шла день, ночь и весь следующий день. При этом российская группировка разделилась. Часть направилась в Луганскую область, часть — в сторону Мариуполя, а еще одна часть — в сторону Снежного и Тореза, которые также стоят на трассе Н21, но восточнее Зугрэса. Этот факт подтверждает предположения Михаила о том, что россияне всерьез опасались, что ВСУ перехватят трассу Н21 и окончательно "задушат" боевиков в Донецке.

Украинские бойцы на Саур-Могиле оказались полностью отрезанными от своих сил. Несколько дней они сражались практически в полном окружении, отражая штурм за штурмом, которые россияне проводили с применением танков, артиллерии и беспилотной авиации, корректирующей огонь орудий. Далеко не все защитники Саур-Могилы смогли выбраться живыми из этой мясорубки и рассказать, что они там увидели…

Итог всей этой истории известен: украинская группировка попала в окружение под Иловайском и была расстреляна 29 августа российскими частями при попытке выйти из "котла" по специально подготовленному "зеленому коридору". "Коридор" оказался ловушкой. Этот расстрел стал наиболее кровопролитным эпизодом сражения, по итогам которого, по официальным данным военной прокуратуры, погибли 366 человек и 429 были ранены. Тем, кто уцелел, пришлось пробираться к своим по полям и лесам.

Воспоминания. Рядовые бойцы предполагают, что Украина хотела перекрыть боевикам трассу Н21 / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Узнать правду

Командование попыталось деблокировать окруженную группировку, но резервов не оставалось.

"Бросили артиллерию, авиацию и ракеты, но реально помочь было нечем", — подытожил боец Михаил.

До сих пор остается открытым вопрос: как сравнительно малочисленная группировка российской армии сумела окружить украинские части под Иловайском, создать угрозу Мариуполю, да и вообще обрушить весь южный фланг, обеспечив существование сепаратистским республикам? Ответа пока нет — участники событий предпочитают перекладывать ответственность друг на друга. В отчете Генштаба 2015 года, в частности говорится, что некоторые подразделения под вражеским огнем самовольно покинули позиции, причем отход "превратился в бегство". Ушел с позиций в районе Кутейниково один батальон, оголив правый фланг украинских войск и позволив противнику продвинуться к Иловайску. Тут, правда, стоит отметить, что батальон попал под удар реактивной артиллерии противника, на который ему было нечего ответить.

Точку в этом деле может поставить только суд. Расследование событий проведено, но в суд пока не передано. По состоянию на август 2019 года, нет данных о каких-либо изменениях. Однако один из представителей команды президента Украины Владимира Зеленского, эксперт по вопросам обороны Иван Апаршин, пообещал, что правда об Иловайске будет обнародована.

"Уже в ближайшее время люди узнают правду относительно Иловайска, Дебальцево, начала войны в 2014 году, захвата Крыма. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали, будут привлечены к ответственности", — пообещал Апаршин.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что закончилась первая стадия разминирования территорий у Станицы Луганской. Саперы очистили 44 гектара территории. Это поля, дороги и лесополосы. А также – четыре населенных пункта.

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