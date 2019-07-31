Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

В Авдеевке отметили пятую годовщину освобождения от оккупантов: появилось видео

Сегодня, 09:12

В городе прошел торжественный митинг, участники которого почтили память погибших украинских воинов

В Авдеевке отметили пятую годовщину освобождения от оккупантов: появилось видео Донбасс В городе прошел торжественный митинг, участники которого почтили память погибших украинских воинов

В Авдеевке к пятой годовщине освобождения города от российских оккупантов прошло торжественное шествие. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По случаю этой даты в городе состоялся ряд праздничных мероприятий. В частности, представители Донецкой областной военно-гражданской администрации, ВЦА Авдеевки, военнослужащие и горожане устроили торжественное шествие. А потом в городском парке возле памятника Тарасу Шевченко горожане чествовали своих защитников. Кроме того, тридцать воинов-пехотинцев ООС, которые защищают сейчас подступы к Авдеевки, наградили медалями "За оборону Авдеевки". После этого участники торжественного митинга почтили память погибших украинских воинов, возложив цветы к памятному знаку у Авдеевской "промзоны".

Реклама

Отметим, что на празднике было много детей и молодежи, которые радовали присутствующих своими вокальными и хореографическими талантами.

В тренде
Валютные антирекорды: евро пробил психологическую отметку, доллар падает

Напомним, что операция по освобождению города от российских оккупантов и их пособников началась вечером 29 июля 2014. Отражая обстрелы врага, бойцы ВСУ дошли до центра города, заняли здания горсовета и помещения отделения милиции. Утром 30 июля зачистку продолжили, а к окончанию дня ее успешно завершили.

А тем временем на Донбассе боевики, несмотря на договоренности, продолжают нарушать режим прекращения огня

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс годовщина празднование Авдеевка оккупанты Донецкая область освобождение города

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой
Ученые перепуганы приближающейся катастрофой
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"
Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"
Физики открыли новый источник возобновляемой энергии
Физики открыли новый источник возобновляемой энергии
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика
Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец ранен
На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец раненДонбасс
Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героев
Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героевДонбасс
Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причина
Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причинаДонбасс
Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причины
Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причиныДонбасс
Ситуация на Донбассе: стало известно о последних потерях боевиков
Ситуация на Донбассе: стало известно о последних потерях боевиковДонбасс