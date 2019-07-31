В Авдеевке отметили пятую годовщину освобождения от оккупантов: появилось видео 2019-07-31T09:12:00+03:00 Донбасс В городе прошел торжественный митинг, участники которого почтили память погибших украинских воинов

В Авдеевке к пятой годовщине освобождения города от российских оккупантов прошло торжественное шествие. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По случаю этой даты в городе состоялся ряд праздничных мероприятий. В частности, представители Донецкой областной военно-гражданской администрации, ВЦА Авдеевки, военнослужащие и горожане устроили торжественное шествие. А потом в городском парке возле памятника Тарасу Шевченко горожане чествовали своих защитников. Кроме того, тридцать воинов-пехотинцев ООС, которые защищают сейчас подступы к Авдеевки, наградили медалями "За оборону Авдеевки". После этого участники торжественного митинга почтили память погибших украинских воинов, возложив цветы к памятному знаку у Авдеевской "промзоны".

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Отметим, что на празднике было много детей и молодежи, которые радовали присутствующих своими вокальными и хореографическими талантами.

Напомним, что операция по освобождению города от российских оккупантов и их пособников началась вечером 29 июля 2014. Отражая обстрелы врага, бойцы ВСУ дошли до центра города, заняли здания горсовета и помещения отделения милиции. Утром 30 июля зачистку продолжили, а к окончанию дня ее успешно завершили.

А тем временем на Донбассе боевики, несмотря на договоренности, продолжают нарушать режим прекращения огня.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

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