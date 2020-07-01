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В Славянске новая вспышка коронавируса: десятки новых заболевших за сутки

1 июля, 10:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местные власти призвали людей придерживаться карантина

На фоне того, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Украине уменьшилось, в Донецкой области произошла вспышка COVID-19, эпицентром которой стал Славянск – именно там обнаружили большинство новых случаев заболевания.

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Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Павел Кириленко, всего в регионе за прошлые сутки COVID-19 подтвердили у 74 человек. Зараженных обнаружили в:

  • Славянске – 67 человек (пятеро мужчин и 62 женщины);
  • Мариуполе – два человека (45-летняя женщина и 38-летний мужчина);
  • Краматорске – два человека (45-летняя женщина и 87-летний мужчина);
  • Константиновке – два человека (женщины 36 и 63 лет)
  • Светлодарске – один человек (мужчина 65 лет);

"Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни", – отметил чиновник.

Он добавил, что, как показывают цифры, "вирус не отступает".

"Поэтому, обращаясь к жителям области, подчеркиваю необходимость соблюдать правила личной безопасности и карантинных мероприятий", – обратился к жителям области Кириленко.

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Напомним, за прошлые сутки, 30 июня, в Украине подтвердили 664 новых случаев COVID-19. Всего за все время эпидемии в стране заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса.

А в Ровно медики записали тревожное видеообращение в связи со вспышкой коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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