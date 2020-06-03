Вспышка на предприятии и смерть от COVID-19: в Славянске активизировался коронавирус

В Славянске Донецкой области, где снова ввели карантинные ограничения, очагом вспышки коронавируса стало одно из городских предприятий. Об этом рассказал местный мэр Вадим Лях, сообщают "Славянские ведомости".

"Сегодня ситуация гораздо хуже, чем месяц назад. Мы имеем вспышку инфекции среди работников одного из предприятий. Пострадали также члены их семей. Сегодня госпитализированы 6 человек, один з них — в очень тяжелом состоянии", - рассказал он.

Лях отметил, что сейчас эпидемиологи, полиция и СБУ делают все возможное, чтобы найти всех "контактных". По его словам, списки работников, которые представило руководство предприятия, "вызывают сомнения" и могут быть неполными.

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Кроме того, 2 июня в Славянске подтвердили три новых случая COVID-19. Как рассказали в пресс-службе местной ОГА, один из них оказался летальным. Вирус унес жизнь 65-летнего мужчины. По словам главы Донецкой ОГА Павел Кириленко, первые признаки болезни у этого пациента появились в конце мая – еще тогда ему диагностировали пневмонию. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его состояние только ухудшалось.

Состояние двух других больных, 50-летнего мужчины и 67-летней женщины, врачи оценивают как удовлетворительное.

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В связи со сложившейся ситуацией в городе пока не будут открывать детские сады, хотя 19 из них уже готовы к работе. По словам мэра, также комиссия повторно рассмотрит вопрос о возобновлении учебного процесса у дошкольников 10 июня.

Напомним, ранее мы публиковали карту инфицирования COVID-19 по регионам.

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