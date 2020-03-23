Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

ВСУ хорошо потрепали боевиков на Донбассе: названы потери за неделю

23 марта, 09:14

Сергей Мартынец

Украинские воины не только ликвидировали боевиков, но и уничтожили вражескую технику

На Донбассе не утихают вражеские обстрелы, однако противник не остается безнаказанным – ответным огнем украинская армия наказывает боевиков за провокации. Только за последнюю неделю уничтожены более 10 боевиков и два десятка ранены. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Командование ООС подчеркивает, что ВСУ открывают огонь в случае угрозы их жизни и здоровью.

"Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие – 13 человек, ранены и травмированы – 22 человека. Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: ранен солдат ВСУ

Как сообщали новости "Сегодня", в штабе ООС называли потери боевиков в феврале. В общей сложности были ликвидированы и ранены более 80 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько единиц военной техники.

А тем временем на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. 22 марта боевики три раза обстреляли украинские позиции. Все удары пришлись на Донецкое направление.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации
В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуацииДонбасс
Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на Донбассе
Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на ДонбассеУкраина
Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственности
Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственностиУкраина
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
В Минске договорились о прямых переговорах с
В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИПолитика
На Донбассе остановили пропуск людей через линию разграничения
На Донбассе остановили пропуск людей через линию разграниченияДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...