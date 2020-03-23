ВСУ хорошо потрепали боевиков на Донбассе: названы потери за неделю

Украинские воины не только ликвидировали боевиков, но и уничтожили вражескую технику

На Донбассе не утихают вражеские обстрелы, однако противник не остается безнаказанным – ответным огнем украинская армия наказывает боевиков за провокации. Только за последнюю неделю уничтожены более 10 боевиков и два десятка ранены. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Командование ООС подчеркивает, что ВСУ открывают огонь в случае угрозы их жизни и здоровью.

"Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие – 13 человек, ранены и травмированы – 22 человека. Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в штабе ООС называли потери боевиков в феврале. В общей сложности были ликвидированы и ранены более 80 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько единиц военной техники.

А тем временем на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. 22 марта боевики три раза обстреляли украинские позиции. Все удары пришлись на Донецкое направление.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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