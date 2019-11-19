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ВСУ хорошо потрепали врага: боевики снова понесли потери

19 ноября, 09:24

Враг получил по заслугам за постоянные вооруженные провокации на передовой

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе оккупационные войска 18 ноября понесли потери – уничтожены два боевика и еще двое получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 18 ноября составили четыре человека, а именно: безвозвратные (200) – два человека, (9 омсп, 3 омсбр), санитарные (300) – два человека (9 омсп)", – написал "Штирлиц".

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, другое стрелковое оружие. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП и атаковал из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе.

Отметим, что днем ранее, 17 ноября, на фронте потери боевиков составили двумя ранеными. В то же время в рядах украинской армии в воскресенье обошлось без потерь.

А тем временем, как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня утром скончался командир 128-й бригады Евгений Коростелев. Полковник получил тяжелые ранения после подрыва на мине в районе Новотроицкого. Напомним, 12 ноября украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

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Донбасс ВСУ боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

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