ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ": появилось видео
Бойцы Объединенных сил решили наказать врага за обстрелы и дали так, что аж бревна поразлетались
Украинские военные уничтожили позицию боевиков выстрелом из огнемета "Шмель". Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Москаленко.
Боевики регулярно вели огонь по позициям украинской армии, за что были жестко наказаны ответным огнем от бойцов ООС.
"Когда враг хочет войны, он ее, с остальными, получает. Когда есть невыносимыми постоянные обстрелы, наши бойцы дают достойный отпор. Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Уничтожена огневая точка "Прыщ". Ничего лишнего – просто адекватный ответ врагу", – написал Москаленко.
Напомним, в мае мы показывали видео, как ВСУ уничтожили "опорник" боевиков "Прыщ". Тогда это произошло на Светлодарской дуге. На видео также можно увидеть как артиллерийский обстрел, так и огонь, предположительно из БМП.
Также стало известно, как на днях на Светлодарской дуге боец ВСУ с 3 км уничтожил грузовик противника с минами. С момента обнаружения до уничтожения цели прошло две минуты – боец ООС выпустил противотанковую ракету.
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