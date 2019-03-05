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ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ": появилось видео

Сегодня, 10:39

Бойцы Объединенных сил решили наказать врага за обстрелы и дали так, что аж бревна поразлетались

Фото: Facebook
ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ": появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e35/40f/5c7e3540f26ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e35/40f/5c7e3540f26ee.jpg Донбасс Бойцы Объединенных сил решили наказать врага за обстрелы и дали так, что аж бревна поразлетались

Украинские военные уничтожили позицию боевиков выстрелом из огнемета "Шмель". Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Москаленко.

Боевики регулярно вели огонь по позициям украинской армии, за что были жестко наказаны ответным огнем от бойцов ООС.

"Когда враг хочет войны, он ее, с остальными, получает. Когда есть невыносимыми постоянные обстрелы, наши бойцы дают достойный отпор. Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Уничтожена огневая точка "Прыщ". Ничего лишнего – просто адекватный ответ врагу", – написал Москаленко.

Напомним, в мае мы показывали видео, как ВСУ уничтожили "опорник" боевиков "Прыщ". Тогда это произошло на Светлодарской дуге. На видео также можно увидеть как артиллерийский обстрел, так и огонь, предположительно из БМП.

Также стало известно, как на днях на Светлодарской дуге боец ВСУ с 3 км уничтожил грузовик противника с минами. С момента обнаружения до уничтожения цели прошло две минуты – боец ООС выпустил противотанковую ракету.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, прыщ

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