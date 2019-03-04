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На Светлодарской дуге боец ВСУ с 3 км уничтожил грузовик противника с минами: подробности

Сегодня, 06:30

С момента обнаружения до уничтожения цели из ПТУРа прошло две минуты

Facebook Оперативное командование "Север "
Facebook Оперативное командование "Север ".
На Светлодарской дуге боец ВСУ с 3 км уничтожил грузовик противника с минами: подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/213/5c4ee4213a93f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/213/5c4ee4213a93f.jpg Украина С момента обнаружения до уничтожения цели из ПТУРа прошло две минуты

Стали известны подробности удара ВСУ на Светлодарской дуге, в результате которого противник понес потери в боевой технике.

О нем офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, 2 марта около 14:00 наблюдатели одной из бригад ВСУ, держащей оборону на Светлодарском направлении, засекли военные грузовики противника, подвозившие боеприпасы для обстрела наших позиций.

Через две минуты воины Объединенных сил осуществили пуск из противотанкового ракетного комплекса по технике врага. Несмотря на значительное расстояние до цели, старший сержант Юрий в очередной раз подтвердил свой профессионализм, поразив ее с расстояния в 2800 метров. После пуска было видно попадание в цель и возгорание ЗиЛ-131 боевиков.

Напомним, 2 марта в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделения Объединенных сил в районе Травневого из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Личный состав подразделений, которые были обстреляны противником, ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств. Ответным огнем один оккупант был ликвидирован и один ранен. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

Также выяснилось, что уничтоженным "морпехом ДНР" был "Комар" – 26-летний Алексей Кисель из-под Донецка.

Ранее писалось, что в районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области был уничтожен склад боеприпасов противника.

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Тег грузовик, штирлиц, уничтожение, Светлодарская дуга, ПТУР, Травневое

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