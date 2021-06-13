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ВСУ подавили российский беспилотник: где на Донбассе было "жарко"

13 июня 2021 8:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики не сбавляют обороты – второй день подряд одинаковое количество обстрелов

Российские военные запускают "Орлан"

Российские военные запускают "Орлан" / Фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты продолжают игнорировать режим прекращения огня – за прошедшие сутки девять раз обстреляли позиции украинской армии, используя запрещенное вооружение и даже беспилотник.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Водяное – враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Авдеевка – оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

Пески – боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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Луганское – позиции ВСУ были обстреляны из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Причепиловка – враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новотошковское – оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Военные также сообщили, что на севере Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотника "Орлан-3М", который был успешно подавлен украинской системой радиоэлектронной борьбы.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – сообщили в ООС.

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С начала текущих суток обстрелов не было.

Как сообщали новости "Сегодня", пьяные боевики "ЛНР" перестреляли друг друга – прикрываются "украинскими диверсантами".

Смотрите также в нашем сюжете, почему боевики не выпускают из т.н. "Л/ДНР" детей в свободную Украину:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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