ВСУ подавили российский беспилотник: где на Донбассе было "жарко"

Российские военные запускают "Орлан" / Фото: Минобороны РФ
Российские оккупанты продолжают игнорировать режим прекращения огня – за прошедшие сутки девять раз обстреляли позиции украинской армии, используя запрещенное вооружение и даже беспилотник.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Водяное – враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Авдеевка – оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.
Пески – боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Луганское – позиции ВСУ были обстреляны из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Причепиловка – враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Новотошковское – оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Военные также сообщили, что на севере Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотника "Орлан-3М", который был успешно подавлен украинской системой радиоэлектронной борьбы.
"Боевых потерь среди наших защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – сообщили в ООС.
С начала текущих суток обстрелов не было.
Как сообщали новости "Сегодня", пьяные боевики "ЛНР" перестреляли друг друга – прикрываются "украинскими диверсантами".
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