ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огонь

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 21 июля, российские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Реклама

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из 120-ты и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

у Новотошковского стреляли из минометов калибра 120 мм;

вблизи Крымского ударили из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов;

у Хутора Вольного оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:

неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов;

вблизи Павлополя дважды ударили из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

у Лебединского стреляли из вооружения БМП;

рядом с Водяным задействовали станковые противотанковые гранатометы.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения", – рассказали в ООС.

В тренде Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

Реклама

Ранее мы сообщали, что, по подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля российские оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные потери.

Кроме того, недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

Не утихают и вражеские обстрелы. О ситуации на фронте смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама