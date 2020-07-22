ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огонь

За прошлые сутки, 21 июля, российские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из 120-ты и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- у Новотошковского стреляли из минометов калибра 120 мм;
- вблизи Крымского ударили из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов;
- у Хутора Вольного оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:
- неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов;
- вблизи Павлополя дважды ударили из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- у Лебединского стреляли из вооружения БМП;
- рядом с Водяным задействовали станковые противотанковые гранатометы.
"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения", – рассказали в ООС.
Ранее мы сообщали, что, по подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля российские оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные потери.
Кроме того, недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.
Не утихают и вражеские обстрелы. О ситуации на фронте смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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