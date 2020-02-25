ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точки

Бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный яр", которые держат оборону на Луганском направлении, уничтожили огневую точку боевиков. Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Доник, опубликовав соответствующее видео.

Украинских военных нервировали постоянные обстрелы и они метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса наказали боевиков.

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"Там был АГС (автоматический гранатомет станковый) противника. Нарушал Минские соглашения. Нервировал "холодноярцев". В прошедшем времени", – говорится в сообщении.

Отметим, что на Луганском направлении в последнее время стало особенно жарко. Так 18 числа противник большими силами попытался прорвать оборону украинской армии и нарвался на серьезную "ответку". Спустя пару дней оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций в районе Новотошковского. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов – открыли огонь, нанесли им урон и заставили отступить.

Позже бойцы 93-й бригады "Холодный яр" вытащили тело одного из диверсантов с поля боя и показали, что осталось от уничтоженного боевика. Также стало известно, что ему было всего 19 лет и он родом из Чернухино.

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