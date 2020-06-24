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"Никто из оккупантов не убежал": видео уничтожения позиции боевиков

24 июня, 12:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бойцы 54 бригады наказали противника за обстрелы, в том числе мирных жителей

Украинские военные накрыли позиции противника на Донецком направлении и уничтожили минометную позицию и жилое помещение. Военные отметили, что именно туда подвозил боеприпасы "Урал", который был уничтожен еще в мае.

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Об этом сообщили в Facebook бойцы группы К-2 54 бригады ВСУ.

"И снова степь Донецкой области. К сожалению, участок региона, который вы увидите на видео, еще временно находится под контролем российского агрессора. Не так давно мы показывали вам, как был уничтожен грузовой военный автомобиль "Урал", который осуществлял подвоз боеприпасов на позиции боевиков. Теперь вашему вниманию мы хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, к которым вышеуказанный "Урал" подвозил смертоносные мины и патроны", – говорится в сообщении.

Военные рассказали, что на днях утром враг начал бить по позициям ВСУ и по мирному населению, после чего украинские военные решили уничтожить огневые средства боевиков.

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"И к работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств и полетела "ответочка". В результате ответного огня были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение врага. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал", – добавили бойцы К-2.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр
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Как сообщали новости "Сегодня", недавно бойцы 93 бригады уничтожили два миномета боевиков. Противник регулярно досаждал нашим защитникам минометными обстрелами, за что и был наказан.

Позже стало известно, что после уничтожения минометов боеприпасы к ним уцелели и оккупанты вернулись за ними на грузовике. Однако их вычислили украинские воины. Смотрите видео уничтожения боекомплекта боевиков.

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Донбасс ВСУ боевики позиции минометы

Источник: Сегодня

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