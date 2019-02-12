ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков: появилось видео

Воины ООС все чаще стали успешно применять против врага на фронте новейшее украинское вооружение

Скриншот.

ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e6/934/5c62e6934edf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e6/934/5c62e6934edf1.jpg 2019-02-12T17:33:00+02:00 Донбасс Воины ООС все чаще стали успешно применять против врага на фронте новейшее украинское вооружение

Бойцы Вооруженных сил Украины использовали в боевых условия новейшее украинское противотанковое оружие "Корсар", ударив по укреплению боевиков на Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на странице Милитарного портала в Facebook.

"Применение ПТРК "Корсар" по огневой позиции противника бойцами 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского в зоне проведения Операции объединенных сил", – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что, как и ПТРК "Стугна-П", комплексы "Корсар" были разработаны и изготавливаются украинским предприятием для нужд украинской армии и иностранных заказчиков.

Напомним, ВСУ в 2018 году получили 2500 единиц высокоточного вооружения. Как рассказывали в "Укроборонпроме", в войска передали среди прочего сотни противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер".

В свою очередь генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч" сравнили "Стугну" и "Корсар" с американскими Javelin. Он считает, что американский ПТРК очень хорошее оружие, особенно с его пресловутым "выстрелил и забыл", но есть и недостаток – очень дорогие ракеты, от 80 до 100 тысяч долларов.

ПТРК "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит на низком энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления. Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь с плеча без применения дополнительных устройств.

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