ВСУ уничтожили огневую точку боевиков: видео меткого выстрела

Украинские военные на Донбассе уничтожили огневую точку боевиков, чем показали, что они тоже дают сдачи на обстрелы врага. Соответствующее видео опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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На одном из участков фронта бойцы ВСУ жестко наказали врага.

"Специально для тех, кто считает, что украинские военные не дают "ответку", когда по ним стреляют пророссийские боевики. Подразделение Вооруженных сил уничтожает огневую точку противника в ответ на прицельный огонь оттуда", – написал он.

Видео: t.me/Tsaplienko

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бойцы 54 бригады ВСУ показывали, как сровняли с землей позицию боевиков. Они разбомбили опорный пункт боевиков бандформирования "Восток". При этом военные отметили, что это был исключительно огонь в ответ на обстрелы.

Также мы писали о больших потерях боевиков за март, причем большинство из них оказались небоевые.

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