ВСУ "успокоили" врага с помощью дежурных боевых средств: как прошли сутки в ООС

В течение суток боевики вели огонь из минометов, включая крупный калибр

В течение суток 10 апреля в зоне ООС пророссийские боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Семь нарушений режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По позициям неподалеку Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и вечером в этом районе оккупанты прекратили свою активность.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых – с применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.

Так, за минувшие сутки по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направлении населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским – 4 мины.

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Вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм – 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

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Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность.

"Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе ООС.

Напомним, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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