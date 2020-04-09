Все больше жителей Донбасса считают Россию стороной конфликта – опрос

Но социологи сомневаются в том, обязательно ли количественное увеличение является качественным

На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине. Об этом свидетельствуют результаты регионального исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, проведенного с 18 февраля по 2 марта 2020 года.

Так, в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой области 75% опрошенных называют РФ стороной конфликта (в ноябре 2018 года этот показатель составлял 57%). А вот в Луганской области, судя по результатам опроса, лишь 46% жителей считают РФ стороной конфликта (в ноябре 2018 года этот показатель составлял 40%).

По словам политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" Сергея Шаповалова, в ноябре 2018 года около 52% граждан в Донецкой области и аж 60% в Луганской области обвиняли именно руководство Украины в том, что происходит на Донбассе. Поддержку имеют и другие тезисы российской пропаганды. К примеру, что в ситуации на Донбассе виноваты США. Так думают около 20% в Донецкой и Луганской областях.

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"Констатируем рост признания РФ стороной конфликта. Но тут вопрос, обязательно ли количественное увеличение является качественным. То есть, речь идет о том, какую роль РФ люди видят, если она уже вовлечена в этот конфликт? И наибольшая часть людей в обеих областях в первую очередь видят позитивную роль РФ – предоставление гуманитарной помощи", – сказал Сергей Шаповалов.

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Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology Service") с 18 февраля по 2 марта 2020 года. Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов.

Напомним, в ОПУ сообщили, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе – до Пасхи.

Хотя политолог Владимир Фесенко считает, что коронавирус поставил на паузу переговоры по Донбассу и до осени вряд ли состоятся переговоры лидеров стран нормандского формата.

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