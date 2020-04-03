На Донбассе под обстрел боевиков попала школа

Под обстрел попала территория учебного заведения в Новотошковском

В Луганской области под обстрел боевиков попала территория школы в Новотошковском.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, боевики обстреляли пришкольную территорию и жилой сектор поселка. Один из снарядов разорвался рядом с помещением учебного учреждения – на расстоянии менее чем 10 метров от пятиэтажного жилого дома.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны". Действия боевиков противоречат международным нормам – Женевской и Гаагской конвенции.

Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах простились с молодым офицером – 23-летним бойцом, который погиб в зоне ООС на Донбассе, выполняя воинский долг.

Напомним, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, и трое военнослужащих получили ранения.

1 апреля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что за прошлый месяц потери боевиков составили: погибшие – 51, ранены и травмированы – 113.

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