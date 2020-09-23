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Вымогал крупную взятку: на Донбассе задержали следователя СБУ

23 сентября, 16:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

На Донбассе, где недавно разоблачили группировку "оборотней" в погонах, задержали следователя Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Его подозревают в вымогательстве 30 тыс. долл взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Днепропетровской области разгорелся скандал – банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей. Стало известно, что правоохранители для повышения показателей заставляли людей совершать преступления. В группировку входили два руководителя отдела полиции.

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взятка СБУ Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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