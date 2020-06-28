За день – никого: боевики на Донбассе заблокировали работу пункта пропуска

Ни один человек не пересек за сутки КПВВ "Новотроицкое" с той стороны

На Донбассе за сутки ни один человек не прибыл с временно оккупированной территории к КПВВ "Новотроицкое". Украинские пограничники предполагают возможное блокирование работы. Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Реклама

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан установленным порядком ежедневно с 07:00 до 18:00. Впрочем, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет. По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны ВОТУ", - написали на сайте.

Пока пограничники рассказывают людям, прибывшим на КПВВ, о возможном блокировании боевиками движения граждан на въезд и выезд. После этого люди отказываются от пересечения границы.

В тренде Эколог назвала причину масштабного наводнения на западе Украины

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы стало известно, что боевики не хотят открывать КПВВ на Донбассе. Представители России из ОРДЛО заявили, что они выпустят всех, но обратно люди смогут вернуться только по спискам, чтобы потом отследить соблюдение ими обсервации.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы. Шесть пунктов пропуска начали работать по летнему времени.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама