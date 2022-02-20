"Забыли", что видео два года? В Сети раскрыли очередной фейк боевиков о ВСУ

Российские оккупанты продолжают распространять фейки в Сети, однако им быстро находят опровержение – что боевики придумали в этот раз

Боевики снова попались на фейке / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики так называемой "ЛНР" заявили, что якобы украинские диверсанты оставили более 200 кг тротила на маршруте эвакуации местных жителей в РФ. Однако их фейк быстро раскрыли в Сети.

В частности, ложь заметил Telegram-канал Ateo.

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Боевики показали видео, где на автомобильной трассе Луганск – Изварино саперы якобы обезвредили машину, в которой было 200 килограммов тротила.

Скриншот из видео, опубликованного боевиками

Однако авторы фейка просчитались: метаданные видеоролика свидетельствуют, что он был создан 12 июня 2019 года, то есть еще 2,5 года назад.

Данные об этом видео

Не первый фейк боевиков

Ранее российские оккупанты попадались и на другой лжи об Украине и наших защитниках.

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В частности, российские оккупанты заявили, что Донбасс обстреливают военные ВСУ. Якобы украинские военные с полуночи 20 февраля 17 раз обстреляли территорию "ДНР". Однако офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что украинские военные соблюдают Минские договоренности, не планируют наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

Кроме того, накануне боевики сняли, как якобы обезвредили "группу украинских диверсантов", однако вскоре опубликовали фото с таким же домом на фоне, заявив, что этот дом "обстреляли" украинские военные.

Из записи, где боевики "обезвреживают диверсантов", видно, как они стреляют в направлении дома, который в другом видео, по утверждению пропагандистов, пострадал от выстрелов ВСУ.