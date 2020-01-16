Запрещенное оружие и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 15 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано семь обстрелов:

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недалеко от Песков стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Васильевки велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

два раза у Павлополя применили БПЛА, противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ 17 калибра 30 мм;

неподалеку Авдеевки ударили из снайперской винтовки;

вблизи Широкино стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

у Невельского велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил четыре обстрела:

вблизи Светлодарска стреляли из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 2 мины;

два раза недалеко от Орехово велся огонь из артиллерии калибра 152 мм – 6 снарядов, 120-мм миномета – 27 мин;

у Новотошковского враг ударил из миномета калибра 120 мм – 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

"Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Напомним, 14 января боевики устроили 10 обстрелов, в результате двое украинских бойцов были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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