Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 14 января, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы четыре обстрела:

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неподалеку Новотроицкого и Марьинки велся огонь из стрелкового оружия;

вблизи Невельского стреляли из крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил шесть обстрелов:

рядом с Луганским стреляли из станковых противотанковых гранатометов;

трижды в районе Орехового велся огонь из артиллерийских систем 122 калибра – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм – 28 мин, с 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;

вблизи Крымского оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 13 января боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Кроме того, стало известно, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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